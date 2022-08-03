اخبار الخليج – خلال زيارته عددا من مآتم المحافظة محافظ العاصمة يثمن الرعاية الملكية السامية لإنجاح موسم عاشوراء

محمد بن مسعود - الدمام - بناءً على توجيهات مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله بمتابعة احتياجات موسم عاشوراء ، قام معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بزيارة ميدانية شملت عدداً من مآتم المحافظة ، إضافة إلى خيمة الفنان عباس الموسوي، كما اطلّع خلال الجولة على المرسم الحسيني.

وأعرب معالي المحافظ عن بالغ تقديره للرعاية الملكية السامية لموسم عاشوراء، من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، حفظه الله ورعاه، والدعم والاهتمام من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله، بما يعكس حرص قيادة جلالة الملك على ممارسة الحريات الدينية واحترام التعددية المذهبية.

وأشاد معالي المحافظ، بتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لمتابعة احتياجات المآتم والمواكب الحسينية بالعاصمة، لأجل تسيير الأمور المتصلة بهذه المناسبة وإقامتها على النحو المأمول، مثنياً معاليه على مستوى التنسيق والتعاون الذي يبديه رؤساء المآتم والمواكب الحسينية مع الجهات المعنية في سبيل إنجاح الموسم، مؤكداً حرص محافظة العاصمة على تعزيز الدور التنسيقي والشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار معاليه، إلى سعي المحافظة خلال الاجتماعات التنسيقية المسبقة التي عقدتها مع الأوقاف الجعفرية، وأمانة العاصمة، ورؤساء المآتم والمواكب الحسينية، والإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، ومختلف الجهات الخدمية ذات العلاقة، إلى الوقوف على احتياجات موسم عاشوراء ووضع الخطط والترتيبات اللازمة التي تسهم في توفير الأجواء المناسبة للمعزين ومرتادي مناطق العزاء، معرباً عن شكره وتقديره لجهود جميع الجهات ذات العلاقة لأجل تيسير الموسم وإنجاحه.