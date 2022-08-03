اخبار الخليج – رئيس هيئة الكهرباء والماء: مواصلة تطوير البنية التحتية للطاقة عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يحقّق أهداف التنمية المستدامة

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء الحرص على المضي قدماً نحو تعزيز الجهود لتطوير قطاع الكهرباء والماء عبر تبنّي المبادرات والبرامج التي تكفل تلبية الطلب المتنامي لاستهلاك الكهرباء والماء وجذب فرص الاستثمارات في هذا القطاع، وذلك بما يُلبّي أغراض التنمية ويتوازى مع التوسع العمراني والصناعي والتجاري الذي تشهده المملكة، ويصب في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال اجتماع سعادته مع السيد محمد بن عبدالله أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، الشريك الرئيسي في شركة هيا للطاقة والتحلية المطور لمشروع المرحلة الثانية من مجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء، وذلك للوقوف على مستجدات تشغيل المشروع.

وأشار رئيس هيئة الكهرباء والماء إلى أنّ مشروع المرحلة الثانية من مجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء، والذي تبلغ تكلفته الكلية 1.053 بليون دولار أمريكي يأتي ضمن المشاريع التي تهدف إلى مواكبة رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وبما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة مستمرة وحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

ونوّه بأن هذا المشروع هو أحد ثمار السياسات التي تنتهجها المملكة لتطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة عبر تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص بوتيرة أسرع وعلى أساس ضمان جودتها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويصب في دعم الجهود الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية ومنها قطاع الكهرباء والماء.

وقال رئيس هيئة الكهرباء والماء إنه بتشغيل المرحلة الثانية من مجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء وصلت القدرة الإنتاجية الإجمالية المتوافرة إلى 5044 ميجاوات من الكهرباء و204 مليون جالون في اليوم من المياه، مشدداً أن الهيئة ماضية في دعم وتطوير البنى التحتية الأساسية في المملكة لتواكب التنمية الحضارية للبلاد التي يجب أن تكون على أعلى مستويات الاعتمادية والموثوقية، وسيمكن هذا المشروع الهيئة من مواكبة احتياجات المملكة المستقبلية.

ومن جانبه، صرّح محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، قائلاً: «يسعدنا أن نتعاون مع هيئة الكهرباء والماء، أحد شركائنا الرئيسيين في مملكة البحرين، لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير مجمّع الدور لإنتاج الكهرباء والماء والبدء بالتشغيل والإنتاج التجاري للمشروع، ونثق تماماً بالعوائد الكبرى التي سيحققها هذا المشروع على صعيد تعزيز القدرة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والماء.»

وتابع بأن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويؤكّد فعاليّة نموذج الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لتعزيز الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة الاقتصاد المحلي.

يُذكر بأنه تمّ الانتهاء من عمليات التشييد والتشغيل للمرحلة الثانية من (محطة الدور 2) من مجمع الدور لإنتاج الكهرباء والماء، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 1500 ميغاوات من الكهرباء باستخدام توربينات الغاز التي تعمل بالدورة المركبة، وتصل كمية إنتاج المياه المحلاة 50 مليون جالون يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي، والذي تم تنفيذه عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص بنظام (IWPP) على أساس إنشاء وامتلاك وتشغيل المحطة بنظام (BOO) ، وتدار هذه المحطة بنسبة 100% من القطاع الخاص، وهي المحطة الأولى في مملكة البحرين التي تقوم بإنتاج الكهرباء بجهد 400 كيلوفولت.