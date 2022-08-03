وخلال اللقاء، أكدت شويطر أهمية توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لإنجاح هذا الموسم بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
وأكدت رئيسة اللجنة على جميع الأعضاء، التزام اللجنة ببذل قصارى جهدها من أجل تقديم خدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية، لافتةً إلى أن اللجنة تقوم بتجهيز عيادة الإمام الحسين الطبية، حيث تضم العيادة طاقم طبي وإداري متكامل مزود بجميع الأقسام الضرورية لتقديم الخدمة الصحية بما فيها صيدلية متكاملة بالأدوية الأساسية، كما تتضمن العيادة برنامج لتصنيف الحالات الطارئة لمباشرة تقديم العلاج في الوقت المحدد.
وأشارت شويطر إلى وجود تنسيق مباشر بين عيادة الإمام الحسين الطبية وقسم الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي لاستقبال الحالات التي تتطلب نقلها فوراً للمستشفى من خلال تواجد سيارات الإسعاف بالمنطقة.
وأشادت رئيسة اللجنة بدور جميع الأعضاء وعملهم الدؤوب في تجهيز العيادة، واتخاذ أقصى درجات الاستعداد والجاهزية لضمان سير عمل العيادة بكل كفاءة ومهنية، معربةً عن جزيل شكرها وتقديرها إلى سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، وإلى جميع المسؤولين في القطاعات الصحية على متابعتهم لمجريات الأمور باللجنة وتسهيل مهامها، والذي يُسهم بشكل كبير في إنجاز مهامها.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – اللجنة التنسيقية لموسم عاشوراء تعقد اجتماعها الأول وتباشر مهامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتجهيز عيادة الإمام الحسين في المنامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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