محمد بن مسعود - الدمام - حققت شركة البحرين للسينما (سينيكو) خسارة قدرها 659 ألف دينار للربع الثاني من هذا العام، بعد ان حققت صافي ربح وصل لـ909 ألف دينار للربع الأول من العام بإنخفاض قدره 172.5%.
وسجل العائد على السهم خسارة 8 فلس في الربع الثاني، بعد ان حقق صافي ربح وصل الى 12 فلس.
وعلى صعيد النتائج المالية النصفية، حققت الشركة صافي ربح وصل لـ250.43 ألف دينار بحريني في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بصافي ربح وصل لـ324.8 ألف دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
ووصل العائد على السهم العادي 3 فلس للسهم الواحد، مقارنة ب4 فلس لنفس الفترة من العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع ارباح «سينيكو» الى 250 ألف دينار للنصف الأول من العام 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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