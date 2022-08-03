معهد «BIBF» والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يطلقان برنامج المخيم الصيفي للتثقيف المالي للشباب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن كل من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، المؤسسة الوطنية الرائدة للتدريب والتطوير المصرفي والمالي في المنطقة، والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، المؤسسة الرائدة في مجال العمل الإنساني والخيري في مملكة البحرين، عن إطلاق برنامج المخيم الصيفي للتثقيف المالي لشباب المملكة.

وسيقدم المخيم الصيفي للتثقيف المالي برنامجاً متكاملاً بهدف زيادة الوعي في إدارة الأموال وغرس عادات مالية سليمة لدى الفئة الشبابية في مملكة البحرين، بدءاً من التمييز الأساسي بين الرغبات والضروريات وأهمية العيش في حدود إمكانات الفرد.

بالإضافة إلى ذلك، يتمثل الهدف الرئيسي للبرنامج في دعم رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير مجموعة من المواهب الشابة للسوق وصقل مهاراتهم وتطويرها.

ويتكون البرنامج من سلسلة من المحاضرات وورش العمل وثلاث رحلات ميدانية بهدف مساعدة المرشحين على الاطلاع على المعاملات المالية الإلكترونية، وسوق التداول، وتصور مستقبل القطاع المصرفي من خلال تجولهم في مختلف المؤسسات داخل المملكة. وستشمل سلسلة ورش العمل المواضيع التالية: تعريف المال، ومحاكاة التداول، بالإضافة إلى الترميز والتداول.

وفي ختام البرنامج، ستقام جلسة «تحدي إدارة الأموال»، والتي ستقيس مخرجات التعلم وتقيّم مستوى المشاركين بعد البرنامج.

ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من إيمان المعهد بأهمية التعاون مع أبرز المؤسسات المحلية والدولية لتطوير الشباب البحريني وتنمية مهاراتهم من خلال توفير فرص تدريبية ملائمة لهم في مختلف المجالات.

كما أعرب كل من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن تقديرهما لبنك سيكو على رعايته القيمة، والتي تهدف في المقام الأول إلى إلهام الشباب وتحفيزهم، تعكس تفاني البنك من أجل مستقبل مشرق.