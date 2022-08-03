خبير: صفقة بيع صواريخ أمريكية للمملكة جني لمكاسب قمة جدة وانتصار للدبلوماسية السعودية

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المناطق ـ متابعات
قال الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية، وليد فارس، اليوم الأربعاء، إن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على بيع 300 صاروخ باتريوت للمملكة، هو حني للمكاسب بعد قمة جدة.
وأضاف في تصريحات لـ “العربية” أن الصفقة تعد انتصارا استراتجيا للدبلوماسية السعودية، وذلك، موضحا أن قمة جدة للأمن والتنمية لا يزال لها أصداء في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت في البداية متحفظة على بيع الأسلحة للمملكة لكن هذه السياسة تغيرت منذ عام بفضل سياسة المملكة وحلفائها وتوابع الأزمة الروسية الأوكرانية.
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Source almnatiq
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