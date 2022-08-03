جارسيا يفرض قياسات للوزن على لاعبي النصر

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فرض المدير الفني لنادي النصر، المدرب الفرنسي رودي جارسيا قياسات للوزن على اللاعبين في معسكر الفريق بإسبانيا.

ويرغب جارسيا في أن تتناسق أطوال اللاعبين مع أوزانهم قبل نهاية المعسكر في 12 أغسطس المقبل.

وكان النصر قد حقق الفوز على ريال سرقسطة الإسباني تجريبياً 2-1، خلال المعسكر التحضيري للموسم الجديد.



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Source akhbaar24

