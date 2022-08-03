فتيات السعودية للطاولة يخطفن ذهب غرب آسيا

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في إنجاز جديد يضاف للإنجازات الرياضية السعودية، حقق المنتخب السعودي لكرة الطاولة فئة “الفتيات” تحت 11 عاما، الميدالية الذهبية (زوجي) والمركز الثالث فرق، في بطولة غرب آسيا 2022.

وفاز منتخب الأخضر للفتيات، الذي مثله نهال القحطاني وفاطمة العوامي، على الأردن (3-1)، ثم التأهل للنهائي، وفاز على منتخب الكويت (3-0).

وقالت لاعبة المنتخب الوطني ونادي الهلال للطاولة، نهال القحطاني، في تصريحات لـ”سبورت 24″: “هذا الإنجاز جاء بعد عزيمتنا أن تكون مشاركتنا مفاجأة للجميع، وبعد جهود وتدريبات عالية”.

وأوضحت نهال القحطاني: “نهدي هذا الإنجاز لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وللشعب السعودي وخاصة جماهير الهلال”.

وعلقت فاطمة العوامي، على هذا الإنجاز قائلة: “مشاركتي مع المنتخب كانت رائعة ومميزة في البطولة، لأنها كانت أول مشاركة خارجية لي ومثلنا الوطن في أفضل صورة”.



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Source akhbaar24

