عقارات الدولة تنظّم ورشة عمل التحوّل الرقمي

وتهدف الورشة إلى تعزيز مستوى الوعي بأهمية التحول الرقمي من خلال استعراض منهجية وأدوات التحول وأثره الإيجابي على رفع كفاءة وتطوير الأداء الحكومي؛ لتصبح المملكة ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية كأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى التعريف بأدوات وأنظمة قياس التحول الرقمي المعد من قبل هيئة الحكومة الرقمية.
كما تمَّ خلال اللقاء استعراض أبرز الممارسات والتجارب العالمية والمحلية في مجال التحول الرقمي.
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