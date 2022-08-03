عقارات الدولة تنظّم ورشة عمل التحوّل الرقمي

نظّمت الهيئة العامة لعقارات الدولة ورشة عمل حول "منهجية وآلية وأدوات التحوّل الرقمي لعقارات الدولة"، بحضور محافظ الهيئة إحسان بافقيه وبمشاركة عددٍ من منسوبي الهيئة من النوّاب والمساعدين ومديري العموم، والمختصين في تقنية المعلومات.

وتهدف الورشة إلى تعزيز مستوى الوعي بأهمية التحول الرقمي من خلال استعراض منهجية وأدوات التحول وأثره الإيجابي على رفع كفاءة وتطوير الأداء الحكومي؛ لتصبح المملكة ضمن الدول الرائدة في الحكومة الرقمية كأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى التعريف بأدوات وأنظمة قياس التحول الرقمي المعد من قبل هيئة الحكومة الرقمية.

كما تمَّ خلال اللقاء استعراض أبرز الممارسات والتجارب العالمية والمحلية في مجال التحول الرقمي.