إطلاق معسكر مسار الابتكار في جامعة نورة

يعتزم مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إقامة معسكر "مسار الابتكار" يوم الأحد المقبل 7 أغسطس، لمدة 5 أيام، مستهدفًا أصحاب الأفكار الابتكارية والمشاريع الرائدة من طالبات ومنسوبي الجامعة.

ويشتمل البرنامج على ورش عمل تدريبية تخصصية في 20 ساعة ذات عمق في مفهوم ثقافة الابتكار؛ للمساهمة في إثراء المعرفة لمنظومة الابتكار وريادة الأعمال بالأوساط التعليمية في الجامعة، كما يسعى إلى تنمية المهارات الأساسية في مجال الابتكار بدايةً من مرحلة التفكير، ومرورًا بمهارات التصنيع (المنتجات أو الخدمات)، وصولاً إلى مرحلة الابتكار والاختراع ثم تطويرها؛ لتصبح ذات قيمة قادرة على المنافسة في السوق المحلي، وتساهم بشكل فعال في تحقيق رؤية المملكة والتنمية المستدامة.

ويتضمن المعسكر المقام 3 مراحل أولها التعرّف على آليات تحديد المشكلة والقيمة المضافة وابتكار الحلول للمشاكل التي تواجه المجتمع، وتركز المرحلة الثانية على تطوير بناء فريق العمل وبناء نموذج العمل، بينما يأتي النمو والانطلاق في السوق بالمرحلة الثالثة.

يُذكر أنّ الملتحق بالبرنامج سيكتسب حزمة من المهارات والأدوات، منها: معرفة ثقافة الابتكار والاختراع، التعرّف على أنماط الدماغ البشري، الإلمام بمجال الملكية الفكرية، القدرة على تشكيل فريق العمل بشكل تكاملي، بناء النموذج الأولي وتطويره، بناء الخطة التسويقية والتنفيذية، القدرة على بناء منتجMinimum Viable Product ، القدرة على بناء نموذج الأرباح، القدرة على تجهيز ملف الاستثمار، القدرة على دخول السوق وقيادة مشروع الابتكار، معرفة طرق التمويل الحكومية وغير الحكومية وكيفية الاستفادة منها، التعرّف على المسابقات وطرق المشاركة، التعرّف على حاضنات الأعمال والاستفادة منها.

ويُشار إلى أنّ معسكر "مسار الابتكار" صُمم لتعزيز ثقافة الابتكار، ونشرها بين طالبات ومنسوبي الجامعة، كما يدعم المعسكر أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في منظومة البحث والابتكار.