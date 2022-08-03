شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة السعودية القادمة في نهائي كأس العرب تحت 20 والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة ماهو موعد مباراة السعودية القادمة في نهائي كأس العرب تحت 20 بالإضافة إلى القنوات المفتوحة الناقلة لها.

موعد مباراة السعودية القادمة

ومن المُنتظر أن يكون موعد مباراة منتخب السعودية لكرة القدم في نهائي كأس العرب تحت 20 ضد الفائز من مواجهة الجزائر ومصر التي ستقام اليوم الاربعاء الموافق الثالث من شهر أغسطس الجارى على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.

وتقام مباراة نهائي كأس العرب تحت 20 يوم السبت المقبل الموافق السادس من شهر أغسطس الجارى في المباراة التي ستقام على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق فعاليات المواجهة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة عصرًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السادسة مساءًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية القادمة في نهائي كأس العرب تحت 20

ومن المُنتظر أن تذثاع فعاليات تلك المواجهة عبر العديد من القنوات أبرزهم السعودية الرياضية والرابعة العراقية والعراقية سبورت.