الأخضر الشاب يكتسح فلسطين بخماسية ويتأهل لنهائي كأس العرب للشباب

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل منتخبنا الوطني الشاب اليوم الأربعاء لنهائي بطولة كأس العرب للشباب بعد فوزه على فلسطين بنتيجة 5-0 في نصف النهائي. وبذلك تأهل الأخضر إلى النهائي العربي للمرة السادسة في تاريخه وينتظر الفائز من الجزائر ومصر .

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