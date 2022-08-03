محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت كلية الملك فهد الأمنية الطلبة المتقدمين للالتحاق ببرنامج بكالوريوس العلوم الأمنية الـ(66) لحملة الشهادة الثانوية العامة بعد إعلان نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي بالكلية.

وأكدت الكلية حرصها على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة، مبينة أن إجراءات القبول ومراحله تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول، والتأكد من هوياتهم، انتهاءً بمرحلتَيْ المقابلة الشخصية، والأشعة.

كانت هذه تفاصيل خبر كلية الملك فهد الأمنية تبدأ إجراءات القبول المبدئي لطالبي الالتحاق ببرنامج البكالوريوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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