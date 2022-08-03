محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الأربعاء، أن 27 مقاتلة صينية اخترقت نطاق دفاعها الجوي خلال اليوم.
وقالت الوزارة إنها أرسلت طائرات نفاثة لتحذير الطائرات الصينية التي اخترقت منطقة الدفاع الجوي التابعة لها، مشيرة إلى أن 22 طائرة صينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان.
هذا وبدأت الصين مناورات عسكرية في المياه والسماء بالقرب من تايوان وتشمل إطلاق ذخائر بعيدة المدى في مضيق تايوان.
وقالت وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية إن الجيش يعتزم إجراء تدريبات بالذخيرة الحية من 4 أغسطس إلى 7 أغسطس في 6 مناطق حول تايوان.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر مقاتلات صينية تخترق مجال تايوان الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.