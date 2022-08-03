اخبار الرياضه السعوديه «الأخضر الشاب» يسحق فلسطين بـ5.. ويصل لنهائي كأس العرب للشباب

محمد بن مسعود - الدمام - حقق المنتخب السعودي للشباب فوزا ساحقا على نظيره الفلسطيني بنتيجة 5 أهداف دون مقابل، وذلك ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما، ليتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة للمرة السادسة في تاريخه، بانتظار الفائز من مواجهة الجزائر ومصر.
وشهدت المواجهة سيطرة سعودية كاملة على مجريات اللقاء، ترجمها لاعبو الأخضر الشاب بخمسة أهداف في شباك المنتخب الفلسطيني، تناوب على تسجيلها كل من محمد سليمان (الدقيقة 36)، عبدالله رديف (الدقيقتان 45 و65)، عبدالعزيز العليوة (الدقيقة 67)، صالح الرحماني (الدقيقة 87).
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