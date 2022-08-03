الشؤون الإسلامية تنفذ الدورة الصيفية بمنطقة الباحة والمحافظات التابعة لها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء اليوم، تنفيذ الدورة العلمية الصيفية في جوامع منطقة الباحة والمحافظات التابعة لها، وتستمر يومين.
وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الباحة مرزوق الرويس أن هذه الدورات تأتي ضمن مجموعة من المبادرات والجهود المتنوعة الذي تقوم عليها الوزارة بهدف تعزيز دور الأئمة والخطباء ومنسوبي المساجد لمفاهيم العقيدة الصحيحة، مبيناً أنها تتناول عدة محاور في كتاب الطهارة والصلاة من عمدة الفقه، ومبحث الإمامة ومتعلقاتها.
مما يذكر أن الدورة تقام بعد صلاة العصر في جامع الملك فهد بمدينة الباحة، وفي جامع ابن مقبل بمحافظة العقيق، وفي جامع الأمير محمد بن سعود في محافظة بلجرشي، وفي جامع البخاري بمحافظة المخواة، وفي جامع الإمام محمد بن سعود بمحافظة المندق.
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