بيان هام لفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة سقطرى

قالت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطرى، إن ماصدر من تأييد مزعوم لقرار مايسمى ( مجلس القيادة الرئاسي) بتعيين محافظ لمحافظة سقطرى، لا يمثل أعضاء وانصار وكوادر وقيادات المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة.

واشارت قيادة مؤتمر محافظة ارخبيل سقطرى، إلى قرار تنظيمي سابق للأمين العام السابق للمؤتمر الشعبي العام الشهيد / عارف الزوكا عام 2017م، والذي قضى بفصل هذه العناصر من عضوية المؤتمر الشعبي العام بسبب إنحرافها عن اهداف ومبادئ المؤتمر وخروجها عن الثوابت الوطنية، بتأييدها للعدوان ومشروع الانفصال.

مؤكدة في بيان لها – تلقى المؤتمرنت نسخة منه- أن مثل هذه العناصر لم تعد تمثل المؤتمر الشعبي العام ومبادئه من قريب أو بعيد، باصطفافها المعادي للوطن ووحدته وسيادته واستقلاله، ومخالفتها الصريحة نصوص النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ولوائحه التنظيمية المتفرعة.

وفيما عبرت عن رفضها واستنكارها لمثل هذه الممارسات التضليلية المزيفة وغير القانونية، جددت قيادة المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطرى تأكيد تمسكها بالثوابت الوطنية واهداف الثورة اليمنية (26سبتمبر، 14 اكتوبر، 30 نوفمبر) و22 مايو 1990م كمكتسبات وطنية لاحياد عنها.

مؤكدة كذلك حفاظها على الوحدة الفكرية والتنظيمية للمؤتمر الشعبي العام، لما في ذلك من مصلحة وطنية عليا للمؤتمر والوطن بشكل عام.