شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملخص ونتيجة مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب تحت 20 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة منتخب السعودية لكرة القدم ضد فلسطين بفوز السعودية بخمسة أهداف دون رد في إطار نصف النهائي من فعاليات بطولة كأس العرب تحت 20 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر أغسطس الجارى في المباراة التي ستقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

أحداث مباراة السعودية ضد فلسطين

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم السعودية بهدفين دون رد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبوا الفريقين كثيرًا من أجل احراز الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة السادسة والثلاثين سجل محمد سليمان بكر الهدف الأول لصالح منتخب السعودية.

وحاول بعدها منتخب فلسطين من تسجيل هدف التعادل، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، وفي الدقيقة الخامسة والأربعين سجل عبدالله هادي رديف الهدف الثاني لصالح السعودية، لينتهى شوط المباراة الأول بتقدم السعودية بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب فلسطين بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الأول وهدف العودة إلى المباراة، وفي الدقيقة الخامسة والستين سجل عبدالله هادي رديف الهدف الثالث لصالح السعودية، وفي الدقيقة السابعة والستين سجل عبدالعزيز سعود العليوه الهدف الرابع.

وبعدها حاول لاعبوا فلسطين من تسجيل الهدف الأول لحفظ ماء الوجه ولكن دون جديد، وفي الدقيقة السابعة والثامنين سجل صالح أحمد الرحماني الهدف الخامس لتنتهي المباراة بفوز السعودية بخمسة أهداف دون رد.