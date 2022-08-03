مشاهدة مباراة السعودية وفلسطين بث مباشر يلا شوت دون تقطيع اليوم 3-8-2022 بطولة كأس العرب للشباب

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محمد الفلاح - بث مباشر مشاهدة مباراة المنتخب السعودي ونظيره المنتخب الفلسطيني في المواجهة التي تجمع بينهما لحساب مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب تحت 20 عامًا.

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بث مباشر مباراة السعودية وفلسطين

مباراة السعودية وفلسطين

انطلقت المواجهة بين المنتخبين في التوقيتات التالية:-

2:30 مساءً حسب توقيت الجزائر والمغرب وتونس.

3:30 مساءً حسب توقيت مصر وليبيا والسودان والأردن.

4:30 مساءً حسب توقيت السعودية وقطر.

5:30 مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان.

وقبل المباراة يدخل المنتخب السعودي تلك المواجهة بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: أسامة المرمش.

في خط الدفاع: عبدالعزيز الفرج، سويلم المنهالي، محمد الدوسري، سالم النجدي.

في خط الوسط: فيصل صبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، عبدالله الزيد.

في خط الهجوم: عبدالعزيز العليوة، عبدالله رديف.

في المقابل يلعب منتخب فلسطين بالعناصر الآتية:-