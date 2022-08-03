جامعة نجران تعلن نتائج القبول الرئيس للعام الجامعي 1444هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أعلنت جامعة نجران اليوم نتائج القبول الرئيس للعام الجامعي القادم 1444هـ، للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتَيْ البكالوريوس والدبلوم.

وأوضح وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل المكلف الدكتور زهير العمري، أن عدد المقبولين والمقبولات في برامج الجامعة بلغ 5733 طالباً وطالبة في مختلف كليات وبرامج الجامعة، مؤكداً على المقبولين بضرورة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونياً حتى نهاية يوم السبت القادم؛ لتجنب إلغاء القبول.

وأبان أن المرحلة الأولى من القبول الجامعي استمرت أسبوعاً، صاحبها معرض أقامته العمادة في أحد المجمعات التجارية بالمنطقة؛ لتسهيل عملية القبول على المتقدمين وتقديم التوجيه والإرشاد لهم، مشيراً إلى أنه أُجِيب 6540 طلباً عبر خدمة استفسار عن القبول.

وأكد العمري أن الجامعة ضاعفت القبول في البرامج الصحية والهندسية، والحاسب من خلال المسار التحضيري العام لهذه التخصصات، كما ضاعفت القبول في برامج الكلية التطبيقية، وإدارة الأعمال، و خفضت القبول بنسبة لا تقل عن 50%، في البرامج التي لا تتواءم مع سوق العمل، مبيناً أن الجامعة استحدثت 11 برنامجاً في الكلية التطبيقية، ستة برامج منها في نجران، وخمسة في محافظة شرورة، تتمثل في: البرمجة وقواعد المعلومات، وأمن المعلومات، ونظم المعلومات، وكذلك الدعم الفني، والمحاسبة، والتسويق التطبيقي، إلى جانب إدارة الأعمال.

وأشار إلى أنه سيتاح القبول للمرحلة الثانية “القبول الاحتياطي” للفصلين حسب المقاعد المتاحة عبر البوابة الإلكترونية يوم الاثنين القادم، وسيستمر حتى تاريخ 16 من الشهر ذاته، وذلك حسب المقاعد الشاغرة.