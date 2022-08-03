أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس شباب المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتب سموه بالإمارة اليوم رئيس مجلس شباب منطقة تبوك رهام بنت سعود الفرشوطي وأعضاء مجلس شباب المنطقة، وذلك بمناسبة إعادة تشكيل المجلس في دورته الجديدة.

ورحب سموه في بداية الاستقبال بأعضاء المجلس مقدما لهم التهنئة ومتمنياً سموه للمجلس الجديد التوفيق والنجاح في دورته الجديدة، مثمناً سموه جهود أعضاء المجلس في دورته السابقة.

وأكد سمو أمير منطقة تبوك على الدور الهام والحيوي للشباب في الإسهام في تنمية وطنهم في المجالات كافة منوهاً سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – من دعم واهتمام ورعاية للشباب والاستثمار فيهم تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقال سموه أنا فخور بكم وأفاخر بكم وسعيد أن التقيكم وأشاهدكم حاثاً سموه الجميع على مضاعفة الجهود، مؤكداً سموه على دعم جميع أعمال مجلس شباب المنطقة من قبل إمارة المنطقة ومن سموه شخصياً وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم.

وأعرب رئيس وأعضاء مجلس شباب المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على ما يوليه من اهتمام بالشباب وتحفيزهم ودعم توجهاتهم وتذليل التحديات التي تقف أمامهم وتوسيع مساهمتهم لتأدية رسالتهم، وإن لقائه بهم امتداداً لدوره الرائد في دعم شباب المنطقة.