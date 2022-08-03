سمو وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا بوزيرة خارجية ألبانيا

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – برئاسة وزير الداخلية.. اجتماع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات يقرر استحداث كيان مؤسسي معني بالتطوير التقني واستشراف المستقبل

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