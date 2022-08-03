اخبار الخليج – محافظ الشمالية يتفقد احتياجات المآتم خلال موسم عاشوراء

محمد بن مسعود - الدمام - قام السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور ، محافظ المحافظة الشمالية ، بجولة تفقدية شملت عددا من مآتم المحافظة ، اطلع خلالها على الاحتياجات الأمنية والخدمية والصحية، ورافقه خلالها نائب المحافظ وعدد من المسئولين .

ونقل المحافظ إلى إدارات المآتم ، تحيات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وتمنياته بإحياء مناسبة عاشوراء بكل سهولة ويسر في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.

وأكد المحافظ ، أهمية تشكيل لجان أهلية للإشراف على سير مواكب العزاء، مشيرًا إلى أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة قامت المحافظة بتوفير عدد من المسعفين المتطوعين بمساندة فريق طبي للحالات الطارئة وذلك بالتعاون مع مركز تاج الطبي، داعياً إدارات المآتم للمشاركة بالتسجيل في البرنامج التجريبي «اختر طبيبك» بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة.

ومن جهته ، أشار ممثل وزارة الصحة مجتبى التتان إلى أهمية التحضير والتخزين الجيد للأطعمة خلال موسم عاشوراء ، والتأكد من سلامة الأغذية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقد أعرب القائمون على المآتم عن شكرهم لمحافظ الشمالية على هذه الزيارات التي تعكس الحرص والمتابعة لاحتياجات المآتم، مؤكدين حرصهم على الالتزام بكافة الإجراءات لضمان نجاح الموسم.