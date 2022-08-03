اخبار الخليج – برئاسة وزير الداخلية.. اجتماع اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات يقرر استحداث كيان مؤسسي معني بالتطوير التقني واستشراف المستقبل

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، اليوم، اجتماع اللجنة، بحضور الأعضاء من أصحاب السعادة الوزراء.

وفي بداية الاجتماع، أكد معالي الوزير، أهميّة الاستمرار في تعزيز الجهود الهادفة إلى تطوير وجودة الخدمات الحكومية في مجال تقنية المعلومات، في إطار المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، منوها إلى مواصلة تبني المبادرات الفاعلة في مجال جودة الخدمة الحكومية وسرعة تقديمها، مثمنا مستوى التعاون والتنسيق بين هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وكافة الوزرات والجهات الحكومية.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر الاجتماع السابق، وبحث عدد من الموضوعات والمستجدات، من بينها البرنامج الوطني لتنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات، واستحداث كيان مؤسسي معني بالتطوير التقني واستشراف المستقبل، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا وأولويات العمل للمرحلة القادمة.

كما اطلعت اللجنة، على مرئيات ورشة عمل محور «الأداء الحكومي والتحول الرقمي»، والتي عقدت ضمن ورش عمل التطلعات المستقبلية التي وجّه إلى عقدها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، حيث أقرت اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، إحالة مرئيات المشاركين في الورشة، إلى ورشة العمل الشاملة والختامية والتي ستعقد لاحقا. وأكد معالي رئيس اللجنة، أن تطوير الأداء الحكومي، عملية مستمرة وتخضع على الدوام للمراجعة وإعادة التنظيم لضمان مواصلة التطوير.

وفي ختام الاجتماع، أعرب معالي وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات عن شكره وتقديره لأصحاب السعاة أعضاء اللجنة وحرصهم على التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه تطوير الخدمات الحكومية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين.