اخبار الخليج – خلال استقبال وزير الأشغال.. رئيس مجلس الشورى: منظومة القوانين الوطنية تدعم استدامة البرامج التنموية والمشروعات الخدمية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن منظومة القوانين الوطنية التي تزخر بها مملكة البحرين، تدعم وتساند استدامة تنفيذ البرامج التنموية، والمشروعات الخدمية، وتشكل إحدى ركائز مسيرة النهضة والتقدم التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، معربا معاليه عن الاعتزاز الكبير للرعاية والدعم المتواصل من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، لترسيخ مكانة مملكة البحرين، وتعزيز منجزاتها الحضارية ونجاحاتها المشهودة في مجال التنمية المستدامة.

وأثنى معالي رئيس مجلس الشورى على الدور الحيوي لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومتابعة سموه الحثيثة لاستمرار وضع الخطط الحكومية الفاعلة، وتنفيذها وفق آليات وبرامج تنفيذية تسهم في مواكبة مسارات التطور والنماء التي تشهدها مملكة البحرين.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، حيث قدم معاليه خالص التهاني والتبريكات لسعادته بمناسبة نيله الثقة الملكية السامية وتعيينه وزيرا للأشغال، راجيا له مزيدا من التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته الجديدة.

ونوه معالي رئيس مجلس الشورى بالمساعي المخلصة التي تقوم بها وزارة الأشغال في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وما تضطلع به من دور مهم وحيوي في تعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا في السياق ذاته استمرار تضافر الجهود وترسيخ التعاون والشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يساند النهوض بالإستراتيجيات والمشروعات التنموية.

من جانبه، أعرب سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال عن الثناء والاعتزاز بمستويات التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ومجلس الشورى، وحرصهما على التشاور المستمر، ومناقشة سبل تطوير التشريعات التي تتواءم مع ما تشهده مملكة البحرين من نمو وازدهار، مشيرا إلى أن الوزارة تسخر كافة إمكانياتها ومواردها من أجل دعم المشروعات التطويرية وخدمة الوطن والمواطنين.