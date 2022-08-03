اخبار الخليج – خلال حفل تكريم.. رئيس مجلس الشورى يثمن جهود الأمين العام السابق للمجلس وإسهاماته في تطوير العمل الإداري بالأمانة العامة

محمد بن مسعود - الدمام - ثمّن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، الجهود والعطاءات المتميزة التي بذلها سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية الأمين العام السابق لمجلس الشورى، وما قدَّمه من إسهامات متعددة في سبيل تطوير العمل الإداري في الأمانة العامة للمجلس، مؤكدًا أن حصوله على الثقة الملكية السامية من لدن جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وتعيينه وزيرًا للتنمية الاجتماعية تعكس ما يمتلكه من كفاءة وطنية وخبرة واسعة.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم اليوم الأربعاء برعاية معالي رئيس مجلس الشورى، لسعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، تقديرًا للجهود والدور المشهود الذي قام به فترة توليه منصب أمين عام مجلس الشورى في الفصل التشريعي الخامس 2018 – 2022.

وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بمستويات التقدم، والنقلة النوعية التي شهدتها الأمانة العامة لمجلس الشورى خلال الفصل التشريعي الخامس، والمبادرات النوعية والبرامج الإدارية المتطورة التي أسهمت في توفير الدعم والمساندة لأعضاء المجلس، وفق مستويات عالية من الكفاءة والمهنية، وبإشراف ومتابعة حثيثة من الأمين العام السابق للمجلس.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ سعادة وزير التنمية الاجتماعية الأمين العام السابق لمجلس الشورى، يعتبر أحد القيادات الوطنية المخلصة ضمن فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته في خدمة مملكة البحرين.

من جانبه، أعرب سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور، وزير التنمية الاجتماعية الأمين العام السابق لمجلس الشورى، عن الشكر والعرفان والتقدير لمعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، على اللفتة الكريمة من معاليه، والتي أكد فيها نهجه الحكيم وإيمانه الراسخ بأن الاحتفاء والتكريم للموظفين السابقين، واجب لا مناص من تأديتِه، ونهج لا بُد من مواصلته وترسيخه، مؤكدًا الاعتزاز الكبير بالعمل في مجلس الشورى، والإسهام في مسيرة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين ضمن شخصيات وطنية كانت ما تزال تبذل الكثير لرفعة وتقدم مملكة البحرين وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، قائد مسيرة النماء والعطاء والتطوير والتقدم، وبمساندة مستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

وتقدم سعادته بالشكر لجميع منتسبي الأمانة العامة للمجلس، على اهتمامهم ومتابعتهم ودعمهم لأعمال الأمانة العامة طيلة السنوات التي تولى فيها أمانة المجلس، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس على ارتفاع جودة مخرجات الأمانة العامة للمجلس، بفضل العمل بروح وطنية واعدة، وحرص إنساني كبير، وتوجيهات وآراء سديدة من قبل معالي رئيس مجلس الشورى، مما شكل القاعدة الأبرز لنجاح وتميز العمل التشريعي في مملكة البحرين.