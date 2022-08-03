محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس ارتفع سعر خام القياس العالمي “برنت” في التعاملات الآجلة اليوم بنسبة 0.99 %. وتداول برميل برنت في أسواق المال العالمية عند 101.54 دولار أمريكي لعقود شهر أكتوبر القادم، فيما ارتفع سعر برميل غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.32 % إلى 95.67 دولارًا في عقود شهر سبتمبر.

كانت هذه تفاصيل خبر سعر “برنت” يرتفع بنسبة 0.99 % في التعاملات الآجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.