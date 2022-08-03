جسر الملك فهد: عبور 2.6 مليون مسافر في يوليو

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أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن تسجيل عبور نحو 2.6 مليون مسافر في شهر يوليو الماضي.

وأوضحت، اليوم (الأربعاء)، أن عدد المغادرين نحو 1.3 مليون، بينما القادمين أكثر من 1.3 مليون.

وكان الجسر سجل عبور 2.1 مليون مسافر في شهر يونيو الماضي، حيث زاد عدد العابرين نصف مليون في يوليو.





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Source akhbaar24

