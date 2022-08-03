4 أعراض “خطيرة” تظهر عليك عند المشي حافي القدمين داخل المنزل

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كشف بعض أطباء الأطفال المتخصصين في علاج مشاكل القدم أو أسفل الساق، أن المشي حافي القدمين داخل المنزل يؤدي إلى إصابة الأقدام بمشاكل وأضرار هيكلية، بحسب موقع “بولدسكاي”.

1- خلل في التوازن وتشوهات في القدم

من الممكن أن يؤدي عدم التوازن الناجم عن المشي حافي القدمين على الأسطح الصلبة إلى تطور تشوهات القدم الكامنة، مثل الأورام، وسيؤدي إلى حالات مؤلمة مثل ألم الكعب والتهاب الأوتار الخلفية والتهاب وتر العرقوب.

2- تفاقم أعراض مرض السكري

ينصح مرضى السكري بعدم المشي حافي القدمين في الأماكن العامة لتجنب الالتهابات الجلدية. يمكن أن تؤثر عدوى الجلد، مثل الفطريات، على ترطيب جلد مرضى السكري، مما يغير نسيجه ولونه ويؤدي لتورمه. يمكن أن يتسبب الجفاف والصلابة في حدوث تشققات بالجلد، مما يزيد من فرصة الإصابة بعدوى أخرى.

3- آلام الركبة والظهر

يعيق المشي حافي القدمين وظيفة القدم، ويسبب آلامًا في الركبة والظهر. تتعرض الأقدام الحافية للخطر وتتأثر وظيفتها الحيوية سلبيًا، بخاصة عند السير على الأسطح الصلبة، الذي يتسبب في المعاناة من إجهاد هائل للقدم وبقية الجسم.

وقال الخبراء إنه عند المشي حافي القدمين، تتقلب الأقدام لفترات أطول، مما يغير الميكانيكا الحيوية وتوزيع الوزن والضغط على القدم. يمكن أن يؤثر هذا الخلل في التوازن على أجزاء أخرى من الجسم، مثل الركبتين والظهر.

4- الإصابة بالعدوى

كما يعرض المشي حافيًا القدمين للكائنات البكتيرية والفطرية، التي يمكن أن تصيب البشرة والأظافر. يمكن أن تؤثر الالتهابات التي تسببها البكتيريا والفطريات على شكل ورائحة وراحة القدم.

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Source almnatiq

