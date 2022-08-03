كأس العرب للشباب.. تعرف على تشكيل فلسطين أمام الأخضر

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أعلن المدير الفني للمنتخب الفلسطيني تحت 20 عامًا، تشكيل الفريق الذي سيواجه الأخضر السعودي ضمن نصف نهائي كأس العرب للشباب.

وجاء تشكيل فلسطين لمواجهة الأخضر كالآتي: “مهدي عاصي، جمال البداري، عمرو رزق، قيس طه، أحمد شديد، منير البدارين، محمد صندوقة، خالد أبو الهيجا، محمد شطلف، مهند حسنين، يزن شرحة”.

ويدخل المنتخب السعودي صاحب الضيافة البطولة بصفته حامل اللقب الذي كان قد توج به في النسخة الماضية التي أقيمت في مصر العام الماضي، وذلك بعد فوزه على نظيره الجزائري في المباراة النهائية.



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Source akhbaar24

