شاهد.. فيديو صادم لثور غاضب يهاجم رجلا في مهرجان بأسبانيا ويمزق قدمه

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يعاني رجل يبلغ من العمر 47 عاما من قطع في شريان الفخذ بعد هجوم مروع من ثور.
ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو يوثق الهجوم المروع الذي حدث خلال مهرجان في إسبانيا.
وأظهر الفيديو الرجل وهو يحاول الهروب من الثور ولكنه تمكن منه وأخذ يغرز قرونه في قدمه حتى أصابه بقطع في شريان الفخذ.
حاول الجمهور إبعاد الثور عن الرجل المصاب ثم نقلوه إلى خارج الحلبة ومنها إلى المستشفى بينما كانت قدمه تنزف بالدماء.
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Source almnatiq
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