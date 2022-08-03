“موانئ”: تطبيق اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح بداية من بعد غد الجمعة

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علنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم (الأربعاء)، تطبيق اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح والتي تحكم الأنشطة المدرجة ضمن اختصاصاتها بداية من بعد غد الجمعة 5 أغسطس، وذلك في إطار اللوائح المنظمة لعمل الهيئة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.

وأوضحت موانئ، أن اللائحة اعتمدها مجلس الإدارة بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وحوكمة تنفيذها، والخطط المستقبلية للهيئة الرامية إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر.

وأبانت أن اللائحة تهدف إلى وضع القواعد العامة التي تحكم متطلبات وإجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح لمزاولة الأنشطة والخدمات والعمليات التشغيلية، والرقابة والتفتيش على تلك الأنشطة، كما تنص على أن تقوم الهيئة بإصدار أو تجديد أو إلغاء أو إيقاف التراخيص، ووضع الشروط والضوابط لأي أعمال أخرى ذات علاقة يتم ممارستها من قبل المُرخص لهم وفق اللوائح التنظيمية لكل ترخيص.

ويتسنى للهيئة إصدار وتجديد أو إلغاء أو إيقاف الرخص الفردية ووضع الشروط والضوابط والمتطلبات وفق اللوائح التنظيمية لكل رخصة، وأقرت “موانئ” آليات الحصول على الترخيص عبر المنصة الإلكترونية المُحددة لهذا الغرض بعد إرفاق كافة المستندات النظامية والوثائق والبيانات التي تُعرف بمقدم الطلب حسب اشتراطات والتزامات ومتطلبات كل نوع من أنواع التراخيص.



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Source akhbaar24

