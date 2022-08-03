“الغذاء والدواء” ترفع الحظر عن استيراد لحوم الدواجن من روسيا وتفرضه على مقاطعة بولندية

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قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعات (Kostroma Oblast) و (Penza Oblast) و (Rostovskaya Oblast).في روسيا.

وأوضحت الهيئة أن القراء جاء بعد اطلاعها على التقارير الصادرة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) التي تفيد بالسيطرة على المرض وعدم تسجيل أي حالات تفشٍ جديدة لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة وإمكانية استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما.

من جهة أخرى فرضت الهيئة حظراً مؤقتاً على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة”Wielkopolskie “في بولندا.

وجاء قرار الهيئة بعد اطلاعها على تقرير التبليغ الفوري الصادر من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، والذي يفيد بتسجيل حالات تفشٍ لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في المقاطعة المذكورة.

واستثنت “الغذاء والدواء” من الحظر المؤقت، لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما التي خضعت لمعاملة حرارية تكون كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة.



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Source akhbaar24

