شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. العين الإماراتي يقطع الطريق على الزمالك المصري ويخطف المهدي مبارك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي اليوم الأربعاء عن توصله لإتفاق مبدئي مع إدارة نادي الفتح الرباطي المغربي من أجل الحصول على توقيع اللاعب المهدي مبارك لينضم إلى صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

العين يتفق مع المهدي مبارك صفقة الزمالك المنتظرة

وكتب نادي العين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه توصل لإتفاق رسمي مع إدارة العملاق المغربي من أجل الحصول على اللاعب خلال الفترة القادمة.

وكان اللاعب على رادار نادي الزمالك بل ووصل الأمر بالبعض إلى التأكيد على أنه إنتقل بالفعل لصفوف القلعة البيضاء بموجب العقود التي وقعها بحضور المستشار مرتضى منصور وذلك حسب التقارير الصحفية الصادرة من العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة الماضية.

وعلى الرغم من وجود نفي من جانب إدارة الزمالك لكن تلك المصادر أكدت وجود مفاوضات رسمية مع اللاعب للحصول على توقيعه مقابل 1.4 مليون دولار وسيتم الإعلان عن الصفقة بنهاية الموسم الجاري قبل أن يعلن العين الاماراتي ضمه.