شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لموقعة السعودية وفلسطين في كأس العرب للشباب 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا الكابتن صالح المحمدي التشكيلة التي ستخوض مواجهة المنتخب الفلسطيني والتي تجمع بينهما لحساب مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب التي تقام في المملكة العربية السعودية.

تشكيلة مباراة السعودية وفلسطين في كأس العرب

وقبل المباراة يدخل المنتخب السعودي تلك المواجهة بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: أسامة المرمش.

في خط الدفاع: عبدالعزيز الفرج، سويلم المنهالي، محمد الدوسري، سالم النجدي.

في خط الوسط: فيصل صبياني، عبدالملك العييري، مصعب الجوير، عبدالله الزيد.

في خط الهجوم: عبدالعزيز العليوة، عبدالله رديف.

في المقابل يلعب منتخب فلسطين بالعناصر الآتية:-

حارس المرمى مهدي عاصي.

الدفاع: جمال البدارين، عمرو رزق، خالد أبو الهيجا، يزن شرحة.

الوسط: مهند حسنين، قيس طه، محمد صندوقة، أحمد شديد.

الهجوم: منير بدارين، محمد شلطف.

ومن المنُتظر أن يلاقي المنتخب الفائز من تلك المواجهة الفائز من لقاء نصف النهائي الآخر الذي يجمع بين منتخبي مصر والجزائر والتي تقام بينهما على ملعب إستاد نادي ضمك بخميس مشيط خلال الساعات القادمة اليوم الأربعاء.