اخبار الرياضه السعوديه مدربو المنتخبات العربية قبل نصف النهائي.. طموحنا الكأس

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مساعد مدرب المنتخب السعودي خالد المالكي أن منتخب فلسطين متطور وجيد فنياً، «ونحن مستعدون من كافة النواحي الفنية والذهنية والبدنية لمباراة نصف النهائي في كأس العرب للشباب، ومستوانا جيد في البطولة وليس سيئاً كما يتصور البعض، وكان لدينا برنامج إعدادي قوي بدأ من أوروبا، ويشمل البطولة العربية والتصفيات الآسيوية وتصفيات كأس العالم».

وقال المالكي خلال حديثه على هامش المؤتمرات الصحفية التي تسبق مباريات دور نصف النهائي «حرصنا على عدم إرهاق اللاعبين في المباريات، واتجهنا للتدوير في كل مباراة، والجميع جاهزون، ولا توجد إصابات مقلقة، وقمنا بالاستعداد لمباراة فلسطين بشكل جيد، هذه البطولة مهمة وسنحقق منها استفادة كبيرة، وإن شاء الله نحتفل مع الجمهور بالفوز والتأهل للمباراة النهائية لكأس العرب والمحافظة على اللقب».

وأوضح مدرب منتخب فلسطين حسام يونس أن «الوصول إلى هذه المرحلة يعد إنجازاً كبيراً، وأجرينا عمليات الاستشفاء بشكل جيد، ونحن جاهزون لملاقاة المنتخب السعودي في نصف النهائي، وسنواجه منافساً قوياً وسيتم التعامل معه وفق معطيات المباراة».

وأضاف «نستعد لكل مباراة بشكل منفصل، واستفدنا كثيراً من مباراتنا مع المنتخب الأردني، وهو ما عزز من جاهزيتنا الفنية للقاء منتخب السعودية، ومواجهة دور الأربعة ستكون قوية للغاية، وهدفنا الفوز وبلوغ النهائي والمضي قدماً نحو حصد اللقب».

فيما قال مدرب منتخب مصر محمود جابر «الوقت لم يسعفنا للاستعداد بالشكل الكافي وقمنا فقط بعمليات الاستشفاء، مشوارنا جيد والمستوى يتطور من مباراة لأخرى، وسنمضي في طريقنا نحو بلوغ المباراة النهائية ومن ثم العمل على تحقيق الكأس، والمنافسة مع منتخب الجزائر شريفة وهو لقاء أخوي، وسنعمل على تحقيق الفوز دون أي تهاون، نحترم المنافس وسنقدم سوياً مباراة تليق بسمعة الكرتين المصرية والجزائرية».

وشدد على دور الجمهور المصري في السعودية الذي «يعتبر الداعم الأكبر لنا في البطولة، وهذا الحضور القوي يمنحنا إصراراً وعزيمة نحو تحقيق الفوز وتقديم أفضل المستويات وإسعاد كافة الجماهير المصرية».

وأخيرا وصف مدرب منتخب الجزائر لاسات محمد الاستعداد لمباراة مصر بأنه «لم يكن على نحو جيد بسبب ضيق الوقت، لكن حرصنا على الاستشفاء والمحافظة على المعدل البدني للاعبين، ونحن في جاهزية كبيرة لملاقاة المنتخب المصري».

واختتم حديثه بقوله «هذه البطولة ناجحة وستفيدنا كثيراً في المستقبل القريب، وأتمنى استمرارها وهي أفضل من البطولات الأفريقية التي تقام كل عامين، وأتوقع أن تكون البطولة العربية هي الهدف الأول لكافة المنتخبات، المنشآت والملاعب رائعة في منطقة عسير، والمناخ ملائم للغاية لخوض مباريات بهذه القوة، في حال الفوز على منتخب مصر وهو ما نسعى إليه، أعتقد أننا سنفوز بالمباراة النهائية ونتوج باللقب أمام أي منافس سواءً منتخب السعودية أو منتخب فلسطين».

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