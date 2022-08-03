جامعة أم القرى تعلن نتائج التَّرشيح على برامج البكالوريوس والدّبلوم (انتظام) للعام الجامعي 1444هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس

أعلنت جامعة أم القرى اليوم نتائج الترشيح على برامج البكالوريوس والدبلوم (انتظام) للعام الجامعي 1444هـ، والانتهاء من المفاضلة الإلكترونية بين الطلبة المتقدمين لتأكيد ترشيح المقبولين منهم .

وبلغ مجموع الأعداد المعتمدة للقبول لعام 1444هـ 20.000 طالب وطالبة، ونظرًا للإقبال الكبير من المتقدمين على تخصصات جامعة أم القرى النوعية الجديدة بلغ متوسط النسبة الموزونة للمتقدمين 85%، وبلغت نسبة المتقدمين الحاصلين على نسبة موزونة 90% فما فوق 20% من إجمالي المتقدمين .

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عامر بن عوض الزائدي أن الجامعة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المتقددمين على برامج البكالوريوس مقارنة بالعام الماضي 1443هـ إلى ما نسبته 102%؛ وذلك نظير زيادة إقبال المتقدمين من النسب العلمية المرتفعة على التخصصات النوعية الجديدة التي استحدثتها الجامعة مؤخرًا، إضافة إلى الإقبال على الكلية التطبيقية كرغبة أولى للالتحاق بالجامعة، لافتًا النظر إلى أن الجامعة ستتيح طلبات التقديم على برامج السنة التأهيلية المسائية والدبلومات المدفوعة يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 /1/ 1444هـ .