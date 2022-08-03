“الغذاء والدواء” ترفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن من روسيا

محمد بن مسعود - الدمام -

رفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من جمهورية روسيا الاتحادية، من المقاطعات (Kostroma Oblast) و (Penza Oblast) و (Rostovskaya Oblast).

وجاء قرار “الهيئة” برفع الحظر المؤقت بعد الاطلاع على التقارير الصادرة للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) التي تفيد بالسيطرة على المرض وعدم تسجيل أي حالات تفشي جديدة لمرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة وإمكانية استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما.