تطورات جديدة في قضية الاعتداء على عاملة منزلية بحائل

محمد بن مسعود - الدمام - استكملت شرطة عيرف بمنطقة حائل إجراءات التحقيق ومهام الاستجواب والوقوف على تداعيات حادثة تعرض عاملة منزلية من جنسية آسيوية، لعنف جسدي من خلال الاعتداء بالضرب من قبل 3 سيدات وشاب كانت تعمل لديهم منذ 3 سنوات ونصف.

ويُشار إلى أن الاعتداء كان بسبب عدم قيامها بتنظيف إحدى الغرف بالشكل المناسب، حيث انهال عليها السيدات بالضرب المبرح، مما أدى إلى تعرضها لنزيف حاد بمنطقة الرأس بعد دقائق من وصولها إلى طوارئ مستشفى الملك خالد العام.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى الملك خالد العام أن العاملة فور وصلها قبل نحو 12 يوم الى قسم الطوارئ تم تحويلها لقسم العناية المركزة بالمستشفى، نتيجة تعرضها لنزيف بمنطقة الرأس، وبعد مرور أربعة أيام استقرت حالتها الصحية وتم نقلها لقسم الجراحة.

يُذكر أنها كانت تتعرض للحرق في جسدها والضرب المبرح بشكل مستمر، كما أن أحدى السيدات في المنزل قامت بقص شعرها واخفاء صور أطفالها.