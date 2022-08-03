بشرى سارة.. الموافقة على  دواء جديد لهذا النوع الخطير من السرطانات

محمد بن مسعود - الدمام - صدرت الموافقة من قبل NHS على عقار جديد لعلاج مرض سرطان المثانة.
وصمم العقار المعني، nivolumab، للمرضى الذين يعانون من الضعف الشديد للخضوع للعلاج الكيميائي أو الذين تكون الآثار الجانبية شديدة عليهم. حسب “إكسبريس”.
ويعمل الدواء عن طريق مساعدة جهاز المناعة في الجسم على البحث عن الخلايا السرطانية وتدميرها.
وقال أخصائي الأورام البروفيسور توبياس أركيناو: “العديد من مرضى سرطان المثانة لدي لا يمكنهم تحمل العلاج الكيميائي. وهذا الدواء يعمل بشكل جيد للغاية وآثاره الجانبية أقل بشاعة”.
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