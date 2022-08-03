شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أهلي جدة يتعرض لفيروس معوي فور رحيله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، للإصابة بفيروس معوي عقب رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



- فيروس معوي يُصيب إدواردو

وتعرض البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الأهلي والهلال السابق، بفيروس معوي، بعد إتمام انتقاله إلى صفوف بوتافوجو البرازيلي، بالميركاتو الصيفي.

وأعلن نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي في وقت سابق، عن رحيل إدواردو إلى بوتافوجو البرازيلي لمدة موسمين، بعد هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه بعد احتلاله المركز قبل الأخير في دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم.

وأكدت شبكة "ViVA SPORT البرازيلية"، عن وجود تفشي فيروس معوي في نادي بوتافوجو، وإدواردو كان أول المصابين، حيث ارتفعت درجة حرارته وغاب عن المباراة الأخيرة لفريقه.

- رسالة إدواردو بعد الرحيل عن صفوف أهلي جدة

وجاء رحيل إدواردو من الراقي، بعد قضاء 6 أشهر فقط بين صفوفه بسبب هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى، حيث قال عبر رسالة نشرها على حسابه في وقت سابق: "النادي الأهلي كان منزلي لفترة قصيرة، لكنه سيبقى إلى الأبد في قلبي، لقد تم الترحيب بي كثيرًا من قبل المشجعين واللاعبين والنادي"،.

وتابع: "آمل أن يعود النادي الكبير كما عهدته، أنهيت مسيرتي في الأهلي الذي جعلني أشعر بأنني في بيتي، رحلة وتجربة لا تصدق في بلد أصبح منزلي الأول لأعوام عديدة لذلك أنا ممتن، شكرًا للأهلي، شكرًا السعودية، أشكر جميع المحبين لي"