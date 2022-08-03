شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. شباب أهلي دبي يعلن تعاقده مع نجم الهلال وبيراميدز السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي شباب الأهلي دبي، اليوم الأربعاء، عن التعاقد بشكل رسمي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي وبيراميدز المصري السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصدر النادي الإماراتي، بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، تعاقده مع الدولي السوري عمر خربين، من الوحدة الإماراتي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.



- خربين يوقع مع شباب أهلي دبي على سبيل الإعارة



ولم يذكر البيان الصادر من النادي الإماراتي قيمة الصفقة التي انتقل بها اللاعب، مؤكدًا أن اللاعب وقع موسم واحد على سبيل الإعارة بالموسم الجديد.

ولعب العديد من الأندية العربية والخليجية، بعد بدايته مع الوحدة السوري، ومنها الهلال، والظفرة الإماراتي، والقوة الجوية والميناء في العراق، وبيراميدز في مصر.

- مسيرة خربين مع الهلال السعودي



وتعد مسيرة خربين مع الهلال السعودي هي الأبرز في مسيرته الكروية، حيث فاز مع الفريق ثلاث مرات بالدوري، ومسابقة الكأس مرة واحدة، ودوري أبطال آسيا مرة واحدة، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة أيضًا، كما حصل عام 2017 على لقب هداف دوري أبطال آسيا، وجائزة أفضل لاعب في القارة، ليصبح أول لاعب سوري يفوز باللقب.

ومن المنتظر أن يلعب عمر خربين بقميص شباب أهلي دبي الإماراتي ضد الهلال، في أول مباراة ضد ناديه السابق، يوم 3 فبراير 2023، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.