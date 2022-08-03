رئيس بلدية بيشة يوجه بسحب سبعة مواقع استثمارية مُخالفة

محمد بن مسعود - الدمام - وجه رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان بسحب سبعة مواقع استثمارية خالفت لائحة الاستثمار العامة، على الرغم من مخاطبة البلدية وإنذارها للمقاولين والمؤسسات القائمة عليها عدة مرات ولكن دون جدوى.

بدوره، قال رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان أن البلدية تسعى دائمًا إلى إنجاز مشاريع المحافظة واكتمال نظاميتها وفقًا للائحة الاستثمار ومواصفاتها وشروطها مع أهمية الالتزام بالوقت المحدد دون تأخير، إلا أن بعض المؤسسات لا تلتزم باللائحة كما تتأخر بعضها، مما يضطر البلدية لتطبيق النظام بحقها وسحب المشاريع، موضحًا أن البلدية ومن خلال المتابعة الدورية لمشاريعها القائمة رصدت مخالفة خمسة مواقع استثمارية إلى جانب عدم التزام بعض المقاولين بنسب الإنجاز والمدة الزمنية المجدولة وتوقف بعضهم عن العمل وعلى الفور قامت البلدية بسحب المشاريع، مؤكدًا أن بلدية بيشة تتابع جميع مشاريعها متابعةً دوريةً وبشكل دقيق جدًا بناءً على لائحة الاستثمار الخاصة بالمشاريع البلدية.

وأضاف آل جلبان أن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والغرامات بحق أي مشروع أو مقاول لا يلتزم بلائحة الاستثمار أو الجداول الزمنية أو نسب الإنجاز لأي مشروع من مشاريعها ومراعاة إتمامها وفق المعايير والشروط المطلوبة المنصوص عليها في العقود والتي تهدف إلى خدمة أهالي المحافظة ومراكزها، مشددًا على أن البلدية تعي مهمتها الرقابية للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال زيادة أعداد المراقبين الميدانين للتأكد من التزام وتقيد المقاولين بلائحة الاستثمار وبالجدول الزمني المتفق عليه، منوهًا بحرص البلدية على إعطاء مهلةٍ للمقاولين للالتزام ببنود عقود المشاريع، نظراً لما قد يطرأ في المشروع أثناء تنفيذه.