تراجع أسعار الذهب في المملكة اليوم.. وعالميًا بنسبة 1%

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت أسعار الذهب، اليوم، في المملكة تراجعًا مقارنةً بالارتفاع الذي شهدته أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 213.04 ريال، بما يعادل 56.81 دولار، وجاء سعر الجرام عيار 22 بـ 195.29 ريال/ 52.08 دولار.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم نحو 186.41 ريال/ 49.71 دولار، في حين سجل الجرام عيار 18 سعر 159.78 ريال/ 42.61 دولار.

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم بالمملكة ليصل سعر البيع إلى 6,626.25 ريال/ 1767 دولارًا، في حين بلغ سعر البيع 6630 ريالاً/ 1768 دولارًا.

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وعالميًا، تراجعت العقود الآجلة بنسبة 1٪ تقريبًا بعد التعليقات المتشددة من العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي دفعت الدولار إلى الارتفاع مع احتمالية رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.9 ٪ لتصل إلى 1،774.20 دولارًا للأوقية. وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1758.12 دولار.

وكانت العقود الآجلة للمعدن الأصفر قد ارتفعت لفترة وجيزة فوق 1800 دولار يوم الثلاثاء؛ حيث أدت المخاوف بشأن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.