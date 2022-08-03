أمانة الطائف تمكّن عملاءها من حساب تكاليف رسوم خدماتهم البلدية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
تواصل أمانة الطائف جهودها في تطوير الخدمات البلدية الرقمية تسهيلًا على عملائها للوصول إلى خدماتهم، وذلك من خلال إتاحتها خدمة حاسبة الرسوم البلدية عبر منصة “بلدي”, التي تمكّنهم من التعرّف على تكاليف خدماتهم البلدية بطريقة صحيحة ومضمونة وسهلة دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدية.
وتهدف الأمانة من تلك الخدمة إلى تحسين تجربة العملاء، ورفع نسبة رضاهم، وذلك بحصولهم على الخدمات في أقصر مدة مع إمكانية متابعة إجراءاتها في أيِّ وقت دون الحاجة إلى مساعدة مقدمي الخدمات عبر الرابط التالي : https://bit.ly/3EZABxV.
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