اخبار دوليه – السفير الأوكراني في بيروت يطلب إعادة التحقيق في «شحنة حبوب مسروقة»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن السفير الأوكراني في لبنان، الأربعاء، أنه طلب من المدعي العام اللبناني إعادة فتح تحقيق بشأن سفينة تتهمها أوكرانيا بنقل حبوب مسروقة.

ووصلت السفينة إلى لبنان في 27 يوليو، وبعد يومين أمر المدعي العام غسان عويدات باحتجازها على ذمة التحقيق في أعقاب احتجاج من السفارة الأوكرانية ودول غربية أخرى.

والثلاثاء، قال مصدر قضائي لرويترز إن المدعي العام رفع أمر الحجز عن السفينة وسمح لها بالإبحار بعد أن توصلت التحقيقات إلى عدم وجود مخالفات جنائية.

وأضاف المصدر أن السفينة لا تزال غير قادرة على المغادرة حاليا بسبب أمر احتجاز ثان أصدره قاض في مدينة طرابلس الشمالية، حيث رست السفينة.

وقال القاضي الذي أصدر أمر الاحتجاز من قبل لرويترز إن الأمر الصادر، الاثنين، مدته 72 ساعة فقط.