اخبار دوليه – الصين: المناورات العسكرية في مضيق تايوان مشروعة

محمد بن مسعود - الدمام - شددت الصين، الأربعاء، على أن مناوراتها العسكرية في محيط مضيق تايوان «ضرورية ومشروعة»؛ وذلك في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ في إيجاز صحفي روتيني: إن «إجراء الجيش الصيني مناورات عسكرية في البحر قرب تايوان الصينية، خطوة ضرورية ومشروعة لتوفير حماية حازمة للسيادة الوطنية».

وأضافت: «في الصراع الحالي المحيط بزيارة بيلوسي إلى تايوان، فإن الولايات المتحدة هي المحرّض، الصين هي الضحية. وجاء الاستفزاز المشترك من الولايات المتحدة وتايوان أولاً، وجاء بعده دفاع الصين».

ووجهت المناورات الصينية في المنطقة بموجة انتقادات؛ إذ أعربت اليابان، الأربعاء، عن قلقها من «التحركات العسكرية المحددة الأهداف» التي توعدت الصين بالقيام بها رداً على زيارة، بيلوسي لجزيرة تايوان، موضحة أن بعضها سيجري داخل المنطقة الاقتصادية الحصرية اليابانية. واعتبرت تايوان المناورات تهديداً خطراً، معلنة استعداد جيشها للرد حال وقوع أي هجوم.