سمو أمير القصيم يطلع على إستراتيجية نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة

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اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على الخطة الإستراتيجية لنادي ذوي الإعاقة بالمنطقة ، وذلك بعد تطبيق النادي معايير ومتطلبات الحوكمة ، وذلك خلال إستقبال سموه بمكتبه بمقر ديوان الإمارة اليوم مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة هدلق الهدلق و رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة الدكتور إبراهيم الضبيب بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بامارة القصيم عسم الرمضي .
واستمع سمو أمير القصيم الى شرح من رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة عن أبرز مستهدفات الخطة الاستراتيجية للنادي التي تركز على الاستقرار المؤسسي والإداري وتعزيز التنافسية وزيادة فاعلية الشراكات المجتمعية والاستدامة المالية ، وزيادة مشاركات النادي داخليا وخارجياً .
وأشاد سمو أمير القصيم بجهود مسؤولي نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة وتفرّده وتميزه في الأنشطة الرياضية لذوي الاعاقة ، متطلعاً ان يكون النادي صرحاً رائدا لتعزيز الأنشطة الرياضية المرتبطة بذوي الإعاقة ، منوها سموه بما تقدمه القيادة الرشيدة -أعزها الله – من دعم لا محدود للبرامج التي تساهم في تعزيز وخدمة ذوي الإعاقة خصوصا في المجالات الرياضية ، متمنيا سموه التوفيق للقائمين على النادي وتحقيق الأهداف المنشودة بإذن الله .
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Source almnatiq
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