القطاع الخاص غير النفطي يحافظ على معدل نمو ثابت الشهر الماضي

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أظهر مسح حديث نُشرت نتائجه اليوم (الأربعاء) أن شركات القطاع الخاص غير النفطية في المملكة حافظت على معدل نمو ثابت في يوليو الماضي؛ وذلك بفضل زيادة أعداد العملاء والمشتريات والإنتاج.

وأشار المسح وفقاً لوكالة “رويترز”، إلى أن معدل نمو الشركات السعودية في يوليو يعتبر متباطئا بشكل طفيف مقارنة بشهر يونيو الماضي.

وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز جلوبال” لمديري المشتريات بالمملكة المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.3 في يوليو، مقارنة بـ57 في يونيو، وانخفض أدنى من متوسط السلسلة البالغ 56.8 لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وأظهر المسح تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 59.9 في يوليو، مقارنة بـ61.8 في يونيو لينخفض أيضا دون مستوى 61.4 المسجل في 2009، بينما ارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 51.3 من 50.7 ليسجل أسرع وتيرة ارتفاع منذ سبتمبر 2019 على الرغم من تراجعه تحت مستوى 51.8.

وأوضح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى “ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس” أن الأعمال الجديدة استمرت في الزيادة بشكل كبير مدعومة بانتعاش الطلب وزيادة مبيعات الصادرات، مبيناً أنه نتيجة لذلك زاد الإنتاج بشكل حاد وارتفعت معدلات التوظيف بأسرع وتيرة منذ سبتمبر 2019 بعد فترة من الضعف في أسواق العمل منذ تفشي الجائحة.

وجاء في تقرير مؤشر مديري المشتريات أن توقعات الإنتاج على مدى الـ12 شهراً المقبلة بين الشركات التي شملها المسح؛ لا تزال واثقة بشدة من التوسع في النشاط التجاري؛ على الرغم من انخفاضه بشكل طفيف عما كان عليه في يونيو.

وذكر التقرير أن “ما يقرب من 21 % من الشركات المشاركة في المسح توقعت زيادة الإنتاج نتيجة تحسن ظروف السوق وارتفاع طلب العملاء، فيما توقعت نسبة 1% من الشركات انخفاض الإنتاج.



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Source akhbaar24

