سمو أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لفرع وزارة الرياضة بالمنطقة

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المناطق_واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، التقرير السنوي لفرع وزارة الرياضة بالمنطقة ، الذي يرصد الأنشطة الرياضية الشاملة والأندية التابعة للمنطقة خلال الموسم الرياضي 2021-2022م .

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة هدلق الهدلق، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية بالإمارة عسم الرمضي.

ونوّه سموه بدعم القيادة الحكيمة – حفظها الله – لقطاع الرياضة والأندية الرياضية، التي أسهمت في تحقق المنجزات الرياضية على المستوى العالمي والإقليمي، معبرا عن دعمه لشباب المنطقة بمختلف أطيافهم واعتزازه بما يحققونه من إنجازات في جميع المجالات، وبالأداء الرياضي للأندية بالمنطقة وما تحقق لها من إنجازات، مؤكداً أهمية تفعيل الأنشطة الصيفية وخلق البرامج النوعية التي تسهم في استغلال أوقات الشباب والفتيات خلال الإجازة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

واستمع سموه لشرح من الهدلق عن الإنجازات الرياضية التي شهدتها المنطقة وما تحقق للأندية الرياضية من مستويات متقدمة في جميع المجالات والألعاب ، مشيراً إلى أن عدد البرامج الشبابية المنفذة بلغ 12 برنامجاً ، والبرامج الرياضية المجتمعية 7 برامج ، وعدد المتطوعين 413 متطوعاً ، وعدد المستفيدين من كافة الأنشطة والبرامج الرياضية 8225 .

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Source almnatiq

